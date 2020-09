Kontrolle in Oberschneiding Betrunkener 25-Jähriger musste sein Auto stehen lassen

Foto: 123rf.com

Am Dienstag, 8. September, gegen 22.45 Uhr, wurde ein 25-jähriger Autofahrer in der Straubinger Straße in Oberschneiding einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen.