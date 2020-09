Die Polizei sucht Zeugen Geparktes Auto verkratzt – 3.000 Euro Schaden

Foto: 123rf.com

Am Montag, 7. September, zwischen 19 und 21 Uhr, zerkratzte ein Unbekannter mit einem vermutlich spitzen Gegenstand ein geparktes Auto am Herzog-Tassilo-Platz in Aiterhofen.