Straubinger Polizei sucht Zeugen Unbekannter beschädigt schwarzen Skoda

Foto: 123rf.com

Bereits am Freitag, 4. September, zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr beschädigte ein bislang unbekanntes Fahrzeug einen geparkten schwarzen Skoda Octavia in der Schlesischen Straße in Straubing. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise.