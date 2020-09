Geschwindigkeitsmessungen Zehn Verwarnungen und zehn Anzeigen – Schnellster fährt 90 km/h statt 50

Foto: 123rf.com

Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf führten am Freitag, 4. September, in der Zeit von 14.15 Uhr bis 19 Uhr, auf der Kreisstraße SR37 bei Klinglbach in Sankt Englmar eine Messung durch.