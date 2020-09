15.000 Euro Schaden Pkw stößt nach Vorfahrtsverletzung mit Kraftrad zusammen – zwei Personen schwerer verletzt

Am Sonntag, 6. September, gegen 13.30 Uhr, bog ein 26-Jähriger bei Dunk in Mitterfels mit seinem Pkw von der Kreisstraße SR62 auf die Staatsstraße 2140 ein. Dabei übersah der Pkw-Lenker einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Kraftradfahrer samt Sozius. Das Kraftrad stieß in die Beifahrerseite des Pkws.