25.000 Euro Schaden Unfall beim Überholen – Pkw prallt in Traktor

Foto: 123rf.com

Am Freitag, 4. September, gegen 19 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Mann mit einem Traktor die Staatsstraße 2141 in Fahrtrichtung Salching. Der Traktor-Fahrer wollte von der Staatsstraße nach links in ein Feld abbiegen. In dem Moment, als der Traktor zum Abbiegen ansetzte, überholte ein 72-jähriger Pkw-Fahrer von hinten den Traktor.