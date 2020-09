Vorfall in Straubing Hund beißt 52-Jährige in die Wade

Gegen 20 Uhr ging eine 52-jährige Frau zusammen mit ihrem Ehemann am Freitag, 4. September, in der Landshuter Straße in Straubing spazieren. Plötzlich kam ein nicht angeleinter Hund auf die Dame zu und biss die Frau in die linke Wade, wodurch die Frau leicht verletzt wurde.