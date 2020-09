Die Polizei ermittelt Jugendliche schießen mit einer Softairwaffe aus dem Fenster

Am vergangenen Wochenende teilten Zeugen in Straubing mit, dass mit einer Softairwaffe auf eine Hauswand geschossen wird.

Straubing. Mehrere Zeugen meldeten, dass aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dr.-Otto-Höchtl-Straße mit einer Softairwaffe auf die Hauswand des gegenüberliegenden Mehrfamilienhauses geschossen wird. Die Streifenbesatzung vor Ort konnte an der Hauswand keinen offensichtlichen Schaden feststellen. In der Wohnung, aus der laut den Zeugen mit einer Softairwaffe geschossen wurde, konnten mehrere Personen angetroffen werden. Die Softairpistole wurde schließlich sichergestellt ein Strafverfahren wurde eingeleitet, das weitere Ermittlungen erfordert.