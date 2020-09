Ermittlungen in Aiterhofen Ladeschaufel eines Radladers von einer Baustelle geklaut

In der Zeit von Freitag, 28. August, 16.30 Uhr, bis Montag, 31. August, 8 Uhr, entwendeten Unbekannte von einer Baustelle in Aiterhofen die Ladeschaufel eines Radladers.

Aiterhofen. Der oder die unbekannten Täter machten sich an einer Baustelle an der Kreisstraße SR12 zu schaffen und klauten die Ladeschaufel eines Radladers. Die Ladeschaufel lag abmontiert am Lagerplatz neben der SR 12 (Höhe Asham). Der Wert des erlangten Gut beträgt circa 5.000 Euro.

Die Polizei Straubing führt die Ermittlungen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer konnte im genannten Tatzeitraum im Bereich SR12 verdächtige Wahrnehmungen oder Personen feststellen? Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeiinspektion Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 868-0 erbeten.