Kontrolle in Straubing Die Polizei erwischt betrunkene Autofahrer

Am Montag, 31. August, wurde in Straubing ein alkoholisierter Autofahrer kontrolliert.

Straubing. Gegen 1.45 Uhr wurde ein 29-jähriger Autofahrer in der Krankenhausgasse einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert im Straftatenbereich. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum Straubing durchgeführt. Den Autofahrer erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Bereits am Sonntag, 30. August, gegen 6.50 Uhr, wurde ein 40-jähriger Autofahrer in der Beethovenstraße in Straubing einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Es wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, da während der Kontrolle Alkoholgeruch wahrgenommen wurde. Das Ergebnis des Atemalkoholtests ergab einen Wert im Straftatenbereich. Die Weiterfahrt wurde vor Ort unterbunden und eine Blutentnahme im Klinikum Straubing durchgeführt. Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.