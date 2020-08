Geschwindigkeitsmessung Mit 83 km/h durch Sankt Englmar gebrettert

Am Samstag, 29. August, in der Zeit von 7.30 bis 11.15 Uhr, führten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Deggendorf in der Bogener Straße in Sankt Englmar eine Messung durch.