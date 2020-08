In Geiselhöring Fünf Feuerschalen vom Gelände eines Baumarktes geklaut

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Samstag, 29. August, wurde im Zeitraum von 2 bis 4 Uhr ein Bauzaun eines Baumarktes in der Weberstraße in Straubing aufgebrochen.