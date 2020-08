Unfallflucht in Bogen Unbekannter fährt Außenspiegel ab und macht sich aus dem Staub

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 27. August, wurde in der Zeit von 11 bis 12 Uhr ein geparkter, roter Opel, Typ „Adam“, am Weinberg in Bogen angefahren. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Vorbeifahren gegen den linken Außenspiegel des Opel und beschädigte diesen.