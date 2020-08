Unfallflucht Unbekannter beschädigt VW und haut einfach ab

Am Dienstag, 25. August, zwischen 8 Uhr und 10.30 Uhr, fuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug in Straubing gegen einen schwarzen VW Tiguan und beschädigte diesen an der Front. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um seine gesetzlichen Pflichten zu kümmern. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro.