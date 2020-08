Schlüssel sichergestellt Führerscheinloser 33-Jähriger gerät zum wiederholten Male in Verkehrskontrolle

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 24. August, gegen 17.35 Uhr, kontrollierten Beamte der PI Bogen in der Bahnhofstraße in Bogen den Fahrer eines Audi. Der amtsbekannte 33-Jährige lenkte trotz Entzug der Fahrerlaubnis zum wiederholten Male einen Pkw auf öffentlicher Straße.