Polizei bittet um Hinweise Einbrecher hebelt Fenster auf und dringt in Hotel in Sankt Englmar ein

Foto: 123rf.com

In der Zeit von Freitag, 21. August, 19 Uhr, bis Samstag, 22. August, 8.15 Uhr, gelang in Sankt Englmar ein bisher unbekannter Täter durch Aufhebeln eines Fensters in die Halle eines Hotels am Predigtstuhl.