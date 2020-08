In der Rechtskurve Pkw-Fahrerin kommt von der Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Am Sonntag, 23. August, gegen 15.45 Uhr, fuhr eine 22-Jährige mit ihrem Pkw auf der Kreisstraße SR6 von Mitterfels in Richtung Hinterschida. Im Bereich Kreuzkirchen kam sie in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum.