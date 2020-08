Körperverletzung Streit in Bogen eskaliert – 21-Jähriger schlägt auf 31-Jährigen ein und verletzt ihn

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 22. August, gegen 21 Uhr, kam es bei einer privaten Feier in Bogen zu einem Streit zwischen zwei Personen. Dabei schlug ein 21-Jähriger auf einen 31-Jährigen ein. Der 31-Jährige erlitt einen Cut am linken Auge und Nasenbluten.