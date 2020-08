Zeugen gesucht Im Begegnungsverkehr Unfall verursacht und geflüchtet

Am Donnerstag, 20. August, gegen 19 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem VW Golf die Kreisstraße von Elisabethszell in Richtung Haibach. Kurz nach Elisabethszell kam dem Golf-Fahrer in einer Linkskurve ein dunkler Pkw über Fahrbahnmitte entgegen.