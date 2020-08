10.000 Euro Schaden Verkehrsunfall bei Aiterhofen mit fünf leicht Verletzten

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Mittwoch, 19. August, gegen 15.45 Uhr, befuhr eine 23-Jährige mit ihrem Mitsubishi die Kreisstraße SR72 von Wolferkofen in Oberschneiding kommend in Richtung Niederharthausen in Aiterhofen. Das Auto war mit zwei Personen besetzt.