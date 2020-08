Die Polizei ermittelt Unbekannter beschädigt Glaseinsatz einer Haustür

Foto: Ursula Hildebrand

Am Donnerstag, 20. August, gegen 0.50 Uhr, hörte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Adalbert-Stifter-Straße in Bogen Geräusche an der Haustüre.