Zusammenstoß Autofahrerin übersieht Fußgängerin auf dem Gehweg – Fußgängerin leicht verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Am Montag, 17. August, gegen 7.55 Uhr, fuhr eine 24-Jährige mit ihrem Auto von der Krankenhausgasse in Straubing kommend nach rechts in den Stadtgraben ein. Hierbei übersah die Autofahrerin eine 56-jährige Fußgängerin, die am Gehweg den Stadtgraben entlang ging.