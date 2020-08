7.200 Euro Schaden Fahranfängerin kommt in einer Linkskurve von der Straße ab

Foto: 123rf.com

Am Montag, 17. August, gegen 10.45 Uhr, befuhr eine 18-Jährige mit ihrem Ford die Staatsstraße 2141 von Straubing kommend in Richtung Salching. In einer Linkskurve geriet sie alleinbeteiligt ins Bankett und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stehen.