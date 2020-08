Sauerei Hausmüll einfach im Straßengraben entsorgt

Am Montag, 17. August, wurde der PI Bogen eine unerlaubte Müllablagerung gemeldet.

Mariaposching. Zum wiederholten Male entsorgte eine bisher unbekannte Person ihren Hausmüll, eingepackt in einen Müllsack, im Straßengraben am Ortsende von Hundldorf in Richtung Donau. Der Tatzeitraum lässt sich auf den 1. bis 17. August eingrenzen. Wer kann Hinweise dazu geben? Diese nimmt die PI Bogen unter der Telefonnummer 09422/ 8509-0 entgegen.