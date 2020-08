Unfall in Ittling Rollerfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Am Sonntag, 16. August, stürzte ein Rollerfahrer in Straubing und wurde hierbei leicht verletzt.

Straubing. Gegen 13 Uhr befuhr ein 69-jähriger Rollerfahrer die Aufbaustraße in östliche Richtung. Bei Abbiegevorgang nach links schnitt er eine Kurve. Eine ihm entgegenkommende 24-jährige Autofahrerin konnte durch eine Ausweichmanöver einen Zusammenstoß verhindern. Auch der Rollerfahrer versuchte Ausweichen, jedoch stürzte er hierbei und zog sich leichte Verletzungen zu. Der 69-jährige Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.