Hinweise erbeten Außenspiegel zweier Pkw in Straubing durch Unbekannte beschädigt

Von Freitag bis Sonntag, 14. bis 16. August, wurden in Straubing durch Unbekannte Außenspiegel von zwei Pkw beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Straubing. In der Zeit von Freitag, 14. August, 23 Uhr, bis Samstag, 15. August, 9.15 Uhr, trat ein Unbekannter gegen den linken Seitenspiegel eines Opel Corsa, der in der Rosengasse in Straubing abgestellt war. Es entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von circa 150 Euro.

Am Sonntag, gegen 0.10 Uhr, konnte ein Zeuge einen unbekannten Mann dabei beobachten, wie er die zwei Außenspiegel eines Audi abbrach, der am Hagen abgestellt war. Als der Zeuge den Mann ansprach, flüchtete dieser und konnte auch im Rahmen der Fahndung durch die Polizei nicht mehr aufgegriffen werden. Am Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 800 Euro.

Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei Straubing unter der Telefonnummer 09421/ 8680 entgegen.