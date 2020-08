Die Polizei ermittelt Körperverletzung bei Fußballspiel – 16-Jähriger schlägt Kontrahenten nieder

Am Samstag, 15. August, gegen 12.30 Uhr, fand am Sportplatz in Zinzenzell ein Freundschaftsspiel zwischen zwei Fußballjugendmannschaften aus dem Landkreis Straubing-Bogen statt. Nach dem Schlusspfiff kam es zu einem Gerangel, in dem ein Spieler einen anderen zu Boden schlug.