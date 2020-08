Entwendet wurde nichts Unbekannter schlägt Scheibe eines geparkten Autos ein

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 12. August, gegen 22.30 Uhr, stellte ein Mann seinen Daimler Chrysler in der Graf-Zeppelin-Straße in Straubing ab. Als er am Donnerstag, 13. August, gegen 8.30 Uhr, wieder zurückkam, stellte er fest, dass die Seitenscheibe seines Fahrzeuges eingeschlagen wurde.