Polizei bittet um Hinweise Unbekannter beschädigt Beifahrertüre an einem geparkten Audi

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 13. August, in der Zeit von 13.25 Uhr bis 14 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer die Beifahrertüre an einem in Bogen geparkten, weißen Pkw der Marke Audi, Typ A3 Cabriolet.