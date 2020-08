Hinweise erbeten Unbekannter entwendet Außenbordmotor eines Schlauchboots

Am Dienstag, 11. August, in der Zeit zwischen 1 Uhr und 8.50 Uhr, verschwand von einem in der Hartwigstraße in Bogen abgestellten Bootsanhänger der Außenbordmotor eines Schlauchbootes.