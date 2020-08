5.000 Euro Schaden Kradfahrer stürzt alleinbeteiligt und wird leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 9. August, gegen 18.15 Uhr, kam ein 30-jähriger Kradfahrer in Kirchroth bei der Ortsdurchfahrt in Pillnach auf der Kreisstraße SR28 alleinbeteiligt zu Sturz.