Hinweise erbeten Polizei Straubing sucht Eigentümer eines braunen Damenrads der Marke Triumph

Foto: PI Straubing

Am Sonntag, 9. August, gegen 14.10 Uhr, wurde durch Passanten am Fahrradweg entlang des Allachbachs in Straubing ein herrenloses Fahrrad festgestellt.