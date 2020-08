Unfall in Straubing Geisterradlerin kollidiert mit weiterem Radfahrer – 60-Jähriger verletzt

Am Montag, 10. August, kam es zum Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern in Straubing.

Straubing. Gegen 13.25 Uhr befuhr eine 18-jährige Radfahrerin die Friedhofstraße in Richtung Äußere Passauer Straße entgegen der Fahrtrichtung auf der linken Straßenseite. An der Kreuzung zur Äußeren Passauer Straße stieß die 18-Jährige mit einem kreuzenden 60-jährigen Radfahrer zusammen, der die Äußere Passauer Straße auf dem Radweg stadteinwärts befuhr. Durch den Sturz wurde der 60-Jährige leicht verletzt und mit dem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 50 Euro. Die 18-Jährige erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.