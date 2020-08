Widerstand Betrunkener Mann weigert sich Grundstück zu verlassen und geht auf Polizeibeamte los

Am Montag, 10. August, gegen 1.15 Uhr, bat eine Hausbewohnerin in der Lindenstraße in Straubing die Polizei um Hilfe, da sich ein 56-jähriger Bekannter der Frau im Garten des Mehrfamilienhauses aufhielt und sich weigerte, das Grundstück zu verlassen.