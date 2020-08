Unfall in Straubing Rollerfahrerin stürzt und verletzt sich schwer

Am Montag, 10. August, stürzte eine Rollerfahrerin in Straubing alleinbeteiligt und verletzte sich hierbei schwer.

Straubing. Gegen 14.55 Uhr touchierte eine 51-jährige Rollerfahrerin in der Inneren Passauer Straße einen Randstein und kam dadurch zu Sturz. Die 51-jährige Frau wurde schwer verletzt mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Am Roller entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 100 Euro.