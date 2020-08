Polizei bittet um Hinweise Diebstahl aus Gaststätte in Feldkirchen

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Im Zeitraum von Samstag, 8. August, 23.20 Uhr, bis Sonntag, 9. August, 7 Uhr, wurde durch einen oder mehrere Unbekannte in eine Gaststätte Am Fliegerhorst in Feldkirchen eingebrochen und Bargeld in Höhe von circa 200 Euro entwendet.