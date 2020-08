Polizei bittet um Hinweise 24-Jähriger bekommt Faustschlag ins Gesicht – Täter flüchtet

Foto: 123rf.com

Am Sonntag, 2. August, gegen 3.30 Uhr, befand sich ein 24-Jähriger vor einem Lokal in der Rosengasse in Straubing. Er unterhielt sich gerade mit zwei ihm unbekannten Damen, als ein unbekannter Mann auf sie zukam. Dieser versetzte ihm unvermittelt einen Faustschlag ins Gesicht. Durch diesen Schlag ging der Mann zu Boden.