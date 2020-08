Fahrlässige Körperverletzung 17-jähriger Radfahrer bei Zusammenstoß mit Auto leicht verletzt

Foto: 123rf.com

Am Donnerstag, 6. August, gegen 17 Uhr, befuhr ein 83-Jähriger mit seinem Auto den Schloßplatz in Straubing. Er wollte in den Stadtgraben einbiegen, hierbei übersah er den geradeaus fahrenden Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer.