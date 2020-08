Zeugenhinweise erbeten Auseinandersetzung zwischen sechs Männern in Straubing

Am Donnerstag, 6. August, gegen 20.50 Uhr, war ein 22-Jähriger mit seinem Freund in Straubing am Stadtgraben. Ihnen kam eine Gruppe von vier Radfahrern entgegen. Die sechs Personen gerieten in einen Streit und es kam zu Körperverletzungsdelikten.