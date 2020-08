Tragisch Tödliche Überholmanöver – vier Tote auf der B20 bei Ascha

Am Montag, 10. August, gegen 1.30 Uhr, kam es auf der Bundesstraße B20 im Gemeindebereich Ascha zu einem tragischen Verkehrsunfall. Vier Menschen verloren ihr Leben.

Ascha. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit vier Personen besetzter Kleinwagen die B20 von Cham in Richtung Straubing. Im Gemeindebereich Ascha wollte der Fahrer des Kleinwagens einen in gleicher Richtung fahrenden Sattelzug überholen. Wegen eines entgegenkommenden Kleintransporters musste der Fahrer des Pkw den Überholvorgang abbrechen und wollte wieder hinter dem Sattelzug einscheren. Dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem Pkw und dem Sattelauflieger, vermutlich durch diesen Kontakt geriet der Pkw ins Schleudern. Ein entgegenkommender Kleintransporter konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stieß gegen die Beifahrerseite des Pkw.

Der Polo war mit vier Männern im Alter von 20, 24, 25 und 26 wohnhaft im Landkreis Erding und in München besetzt. Drei der Männer starben trotz der eingeleiteten Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Der Vierte wurde in ein Krankenhaus eingeliefert, verstarb aber ebenfalls noch in der Nacht. Der 59-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde bei dem Unfall leicht verletzt, er kam in ein Krankenhaus. Der 22-jährige Fahrer des Sattelzuges blieb unverletzt.

Über die Höhe des Sachschadens können zur Zeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Bundesstraße war bis gegen 7 Uhr für den Verkehr gesperrt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde zur Klärung der Unfallursache und des genauen Unfallhergangs ein Gutachter mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachten beauftragt. Die Ermittlungen führt die Polizeiinspektion Bogen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing- .

An der Unfallstelle waren drei Notärzte mit sechs Rettungswagen und einem Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehren Mitterfels und Steinach im Einsatz.