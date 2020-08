Unfall bei Geiselhöring Anhänger kippt um und landet im Graben

Foto: 123rf.com

Ein 28 -jähriger Landwirt befuhr am Freitag, 7. August, in der Mittagszeit mit seinem Traktor samt zwei beladener Anhänger die Staatsstraße 2111 von Sünching kommend in Richtung Geiselhöring. Kurz vor der Einfahrt nach Geiselhöring kippte der hintere Anhänger aufgrund eines Fahrfehlers um und landete im Graben.