Ermittlungen Die Polizei sucht Zeugen für eine Schlägerei in der Rosengasse

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Sieben Männer im Alter von 20 bis 31 Jahren gerieten am Samstag, 8. August, in den frühen Morgenstunden in Straubing in Streit.