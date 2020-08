Verschmort Abfalleimer auf Pausenhof der Mittelschule in Bogen angezündet

Foto: Hoppe/123rf.com

Am Donnerstagmittag, 6. August, meldete der Hausmeister der Mittelschule in der Pestalozzistraße in Bogen einen beschädigten Abfalleimer. Unbekannte entzündeten den Kunststoffeimer beziehungsweise seinen Inhalt, sodass dieser verschmorte.