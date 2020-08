Falsch eingeschätzt 18-Jähriger nimmt Audi-Fahrerin beim Abbiegen die Vorfahrt – Audi muss abgeschleppt werden

Foto: 123rf.com

Am Mittwoch, 5. August, gegen 21 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger mit seinem Opel den Stadtgraben in Straubing. An der Kreuzung zum Ludwigsplatz bog der 18-Jährige nach links ab und schätzte hierbei die Geschwindigkeit eines entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten Audi falsch ein, sodass es zum Zusammenstoß kam.