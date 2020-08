Polizei bittet um Hinweise Unbekannter klaut Dreirad mit Anhänger aus Kindertagesstätte

Foto: 123rf.com

Wie erst jetzt bekannt wurde, entwendete ein bisher unbekannter Täter in der Zeit von Dienstag, 21. Juli, 15 Uhr, bis Mittwoch, 22. Juli, 10 Uhr, aus einem unversperrten Spielgeräteschuppen in einer Kindertagesstätte in Haselbach ein zweisitziges Dreirad mit Anhänger im Wert von circa 500 Euro.