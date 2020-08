Hinweise erbeten Unbekannter schlägt Feuermelder ein und löst Alarm aus

Am Dienstag, 4. August, gegen 15.15 Uhr, schlug ein bisher unbekannter Täter in einem verarbeitenden Betrieb in Bogen den Feuermelder im Schließfachraum für Wertsachen ein und löste damit einen Brandmeldealarm aus.