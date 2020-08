Auffahrunfall Skoda muss bremsen, Ford-Fahrerin bemerkt es zu spät – Skoda-Fahrerin leicht verletzt

Am Montag, 3. August, gegen 14.45 Uhr, befuhr eine 29-Jährige mit ihrem Ford bei Straßkirchen die Bundesstraße B8 in Fahrtrichtung Straubing. Vor dem Ford fuhr eine 21-jährige Skoda-Fahrerin. Auf Höhe der Ortsdurchfahrt Straßkirchen musste die Skoda-Fahrerin wegen eines vorausfahrenden Autos abbremsen. Die Ford-Fahrerin bemerkte dies zu spät und fuhr dem Skoda auf.

Straßkirchen. Die 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt circa 1.100 Euro.