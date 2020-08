Ermittlungen eingeleitet 28-Jähriger unberechtigt mit Kescher auf Fischfang an der Donau

Am Montag, 3. August, gegen 16.20 Uhr, beobachtete ein Berufsfischer an der Donau in Bogen einen 28-jährigen Bogener, der unberechtigt mit einem Kescher auf Fischfang unterwegs gewesen war.