Sachbeschädigung Unbekannter beschädigt Poolhülle – das gesamte Wasser läuft aus

Foto: Family Veldman/123rf.com

In der Zeit von Samstag, 1. August, 16 Uhr, bis Sonntag, 2. August, 11 Uhr, suchte ein Unbekannter ein Privatanwesen in Dammersdorf in Haselbach heim.