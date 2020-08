Hinweise erbeten Zwei Unbekannte werfen Scheibe mit Stein ein und rohes Ei ein den Eingangsbereich

Foto: 123rf.com

Am Montag, 3. August, gegen 21.50 Uhr, betraten zwei Unbekannte ein Grundstück in der Deggendorfer Straße in Schwarzach und warfen mit einem Stein eine doppelglasige Fensterscheibe an dem Mehrfamilienhaus ein.